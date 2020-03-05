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Bu haber 05 Mart 2020 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Vekili Mecliste CHP'li Vekili Dövdü

Cumhuriyet Halk Parti’li Milletvekili Engin Özkoç, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti.

Urfa Vekili Mecliste CHP'li Vekili Dövdü

Cumhuriyet Halk Parti’li Milletvekili Engin Özkoç, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti.  Bu eleştiriler yerini kavgaya bıraktı.
CHP’li Özkoç, “Bizim şehitlerimize ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” çok sert ifadelere yer verdi.

Mecliste yumruklu kavga çıktı


Özkoç, basın toplantısından saatler sonra TBMM genel kurulunda kürsüye çıkarak İdlib’deki gelişmelerle ilgili konuşma yapmaya başladı. Kürsüde konuşmasına devam ederken AK Parti’li vekiller, CHP’li siyasetçi Özkoç’a tepki gösterdi. Bu tepki sonrası oluşan tartışma kısa sürede tekme ve tokatların  konuştuğu kavgaya dönüştü.

Sosyal medya ikiye bölündü


Çıkan kavgada Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın CHP’li Milletvekili Engin Özkoç’u yumrukladığı kareler sosyal medyada gündem oldu. Yansıyan görüntülerde Vekil Yıldız’ın vekil Özkoç’u yumruklaması eleştiri aldığı kadar destek de aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyle ikiye bölündü.

Vekil Yıldız, daha öncede HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile kavga etmişti.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Urfa Vekili Mecliste CHP'li Vekili Dövdü
Urfa Vekili Mecliste CHP'li Vekili Dövdü
Cumhuriyet Halk Parti’li Milletvekili Engin Özkoç, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti.
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