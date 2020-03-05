Urfa Vekili Mecliste CHP'li Vekili Dövdü

Mecliste yumruklu kavga çıktı

Sosyal medya ikiye bölündü

Cumhuriyet Halk Parti’li Milletvekili Engin Özkoç, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti. Bu eleştiriler yerini kavgaya bıraktı.CHP’li Özkoç, “Bizim şehitlerimize ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” çok sert ifadelere yer verdi.Özkoç, basın toplantısından saatler sonra TBMM genel kurulunda kürsüye çıkarak İdlib’deki gelişmelerle ilgili konuşma yapmaya başladı. Kürsüde konuşmasına devam ederken AK Parti’li vekiller, CHP’li siyasetçi Özkoç’a tepki gösterdi. Bu tepki sonrası oluşan tartışma kısa sürede tekme ve tokatların konuştuğu kavgaya dönüştü.Çıkan kavgada Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın CHP’li Milletvekili Engin Özkoç’u yumrukladığı kareler sosyal medyada gündem oldu. Yansıyan görüntülerde Vekil Yıldız’ın vekil Özkoç’u yumruklaması eleştiri aldığı kadar destek de aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyle ikiye bölündü.Vekil Yıldız, daha öncede HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile kavga etmişti.Editör: Ahmet Şen