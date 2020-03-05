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Bu haber 05 Mart 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

HRÜ 27. Sıraya Yükseldi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca Türkiye’de devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri performanslarına göre sıralamak amacıyla gerçekleştirilen Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri sıralaması 2020 sonuçlarına göre Harran Üniversitesi 26 sıra birden yükselerek 27. sıraya yükseldi.

HRÜ 27. Sıraya Yükseldi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca Türkiye’de devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri performanslarına göre sıralamak amacıyla gerçekleştirilen Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri sıralaması 2020 sonuçlarına göre Harran Üniversitesi 26 sıra birden yükselerek 27. sıraya yükseldi.

26 sıra birden yükseldi


Harran Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca Türkiye'de devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri performanslarına göre sıralamak amacıyla gerçekleştirilen Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması 2020 sonuçlarına göre 2006 yılından önce kurulan üniversiteler arasında geçen yıla oranla 26 sıra birden yükselerek 53'üncü sıradan 27'inci sırada yükselmiştir. Fakülte puanlamaları bazında ise Harran Üniversitesi, DÜS-2020 Fen-Edebiyat fakülteleri sıralamasında ilk 3'te yer aldı.

9 kriter baz alınıyor


YÖK-Akademik ve YÖK istatistikten alınan güncel öğretim elemanları verilerinin kullanıldığı rapor, proje, araştırma, yayın, tebliğ, tasarım, sergi, patent, atıf, ödül olmak üzere 9 kritere göre hazırlanıyor. Bu veriler baz alınarak 2020 yılı için yapılan açıklamada devlet üniversiteleri sıralamasında, Üniversitelerin akademik teşvik komisyonları tarafından onaylanan puanları ile YÖK tarafından yayınlanan öğretim üyesi verileri kullanılıyor.

Emeği geçenlere teşekkür etti


Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, emek veren öğretim üyelerini tebrik ederek bu başarıdan dolayı kendilerini kutladı. Üniversite olarak her yıl daha üst sıralarda yer almanın asıl hedefleri olduğunu belirtti.


Editör: Ahmet Şen
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HRÜ 27. Sıraya Yükseldi
HRÜ 27. Sıraya Yükseldi
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca Türkiye’de devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri performanslarına göre sıralamak amacıyla gerçekleştirilen Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri sıralaması 2020 sonuçlarına göre Harran Üniversitesi 26 sıra birden yükselerek 27. sıraya yükseldi.
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