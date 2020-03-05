​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret

Başkan İsa Kızıldemir, Nusret Kara, Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, Başkan İbrahim Çoşkun, Başkan Mehmet Karakeçili, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Birliğine ziyarette bulundular. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Birliği Ziyaret sonrası kendilerini ziyarete gelen başkanlara teşekkürlerini ihmal etmeyerek şu açıklamada bulundu;“Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Kara Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Eğitimsen Başkanı İbrahim Çoşkun Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Karakeçili, Birlik Başkanımız Mehmet Şefik Bakay'ı ziyaret'te bulundular. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.”Editör: Ahmet Şen