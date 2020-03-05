Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Mart 2020 00:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret

Şanlıurfalı başkanlar, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Birliğine ziyarette bulundu.

​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret

Başkan İsa Kızıldemir, Nusret Kara, Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, Başkan İbrahim Çoşkun, Başkan Mehmet Karakeçili,  Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Birliğine ziyarette bulundular. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Birliği Ziyaret sonrası kendilerini ziyarete gelen başkanlara teşekkürlerini ihmal etmeyerek şu açıklamada bulundu;


“Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Kara Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Eğitimsen Başkanı İbrahim Çoşkun Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Karakeçili, Birlik Başkanımız Mehmet Şefik Bakay'ı ziyaret'te bulundular. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.”





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret
​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret
Şanlıurfalı başkanlar, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Birliğine ziyarette bulundu.
Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu
Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu
​Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye tarafından oluşturulan güvenli bölgede yaşamaya başlayan Suriyeli çocuklar, huzura kavuşarak hayatın tadını çıkarıyor.
​Rektör Çelik: Üniversitemizin Başarı Hikâyelerinden Biridir
​Rektör Çelik: Üniversitemizin Başarı Hikâyelerinden Biridir
Harran Üniversitesi’nde vektörel hastalıklara karşı koruma toplantısı yapıldı.
​Şanlıurfa’da Ev Alevlere Teslim Oldu! Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi
​Şanlıurfa’da Ev Alevlere Teslim Oldu! Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi
Şanlıurfa’da bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
​Şanlıurfa’da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! 8 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! 8 Yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Büyükşehir Gençlerin Sevincine Ortak Oldu
Büyükşehir Gençlerin Sevincine Ortak Oldu
Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphane Aracı, 13 ilçenin tümünde gençleri kitapla buluşturmaya devam ediyor.
​Ceylanpınar Kaymakamlığı, Uyuşturucu ile Mücadele İçin Toplandı
​Ceylanpınar Kaymakamlığı, Uyuşturucu ile Mücadele İçin Toplandı
Ceylanpınar Kaymakamlığı “Uyuşturucu ile Mücadele” konulu toplantı gerçekleştirdi.
​Şanlıurfa’da Kaybolan Kardeşlerden Haber Var
​Şanlıurfa’da Kaybolan Kardeşlerden Haber Var
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kaybolan iki kardeş yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.
​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa'da Kayıp! 2 Kardeşten Haber Alınamıyor
​Şanlıurfa'da Kayıp! 2 Kardeşten Haber Alınamıyor
Şanlıurfa’da kaybolan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor.
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.
​Şanlıurfa’da Virajı Alamayan Araç Şarampole Devrildi! 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Virajı Alamayan Araç Şarampole Devrildi! 6 Yaralı
Şanlıurfa’da otomobilin şarampole devrilmesi ile meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret
​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret
​Türkiye’de Çıplak Poz Veren Belçikalı Mankene Yakalama Kararı
​Türkiye’de Çıplak Poz Veren Belçikalı Mankene Yakalama Kararı
Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu
Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu
​Rektör Çelik: Üniversitemizin Başarı Hikâyelerinden Biridir
​Rektör Çelik: Üniversitemizin Başarı Hikâyelerinden Biridir
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:24
Güneş
06:43
Öğle
12:41
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿