​Türkiye’de Çıplak Poz Veren Belçikalı Mankene Yakalama Kararı

Bu haber 04 Mart 2020 23:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

Belçikalı Mankene Yakalama Kararı

Ayasofya Müzesi’nde Türk Bayrağı’nın üzerine uzanarak çıplak poz veren Belçikalı Manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Ayasofya Müzesi’nde çıplak poz veren ve Kapadokya’da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada karara bağlandı. Savcılık, “Hayasızca hareketlerde bulunmak” ve “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçlarından soruşturma yürütülen Papen hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.Editör: Ahmet Şen