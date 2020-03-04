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Bu haber 04 Mart 2020 22:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu

​Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye tarafından oluşturulan güvenli bölgede yaşamaya başlayan Suriyeli çocuklar, huzura kavuşarak hayatın tadını çıkarıyor.

Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu

Akranları farklı ülkelerdeki mülteci kamplarında, Avrupa sınırlarında hayatta kalma mücadelesi verirken, Barış Pınarı Harekâtı ile oluşturulan güvenli bölgede yaşamaya başlayan Suriyeli çocuklar, hayatın tadını çıkarıyor.

Başta güvenlik olmak üzere gıda, temizlik, sağlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanan çocuklar, okullarına gitmeye, oyunlar oynamaya, derslerini çalışmaya, kültürel ve sosyal etkinliklere katılmaya başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, bölgede kamu hizmetleri tesis edilmeye devam ederken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla çocuklara yönelik faaliyetlerden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatıldı.



Haftanın üç günü bölgedeki okullara giderek çizgi film ve sinema gösterileri gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle tanıştırdı.
Bölgedeki okullarda sinema gösterimi ve diğer kültür sanat etkinliklerini, Vali Abdullah Erin’in hususi talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, önümüzdeki süreçte el sanatları, resim, tiyatro gibi faaliyetlerle de çocukların yanında olacaklarını söyledi. Amaçlarının, çocukların savaş ortamından kaynaklanan olası travmaları atlatmalarına, sosyal hayata adapte olabilmelerine destek vermek olduğunu kaydeden Aslan, “Devletimizin merhametli yönünü burada da göstermek istiyoruz.” dedi. 




 

387 Okulda 38 Bin 419 Öğrenci 

Barış Pınarı Harekâtı ile güvenli hale getirilen Telabyad ve Resulayn’da, SUDKOM koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurum kuruluşların organize çalışması sonucu 387 okulda eğitim öğretim yeniden başladı. 

Bakım, onarım ve tefrişatları SUDKOM koordinatörlükleri tarafından tamamlanan okullarda, güvenlik soruşturması, mülakat ve hizmet içi eğitimleri tamamlanan 1977 Suriyeli öğretmen görevlendirildi.

Eğitim müfredatının eskisi gibi korunduğu bölgede, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanırken, ders kitapları da Afrin bölgesindeki eğitim kurumları ve koordinatörlüklerden temin ediliyor.






Editör: Ahmet Şen 
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Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu
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