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Bu haber 04 Mart 2020 19:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir mültecinin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir mültecinin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor” dedi.



 

Bakan Soylu: 1 Mülteciyi Öldürüp 5’ini yaralayan Yunanistan

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."
 




Editör: Ahmet Şen 
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Güncel
​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki
​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki
İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir mültecinin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.
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