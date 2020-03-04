​Suriyelilerin Arasına Karışıp Sınırı Geçmek İsteyen Konyalı: Yunanlılar Sıktılar Kafamda 10 Dikiş Var

Yunan Polisleri Bizi Yakaladı

Edirne’de sınır hattında mültecilerin geçişleri ile ilgili haber yapan K24 muhabiri, Yunanistan’a geçmeye çalışan bir Türk vatandaşıyla konuştu.Konyalı olduğunu söyleyen kişi, “Türkiyeliyim, yabancı değilim. Gidecektim, babam ve kardeşim yurt dışında. Oraya gideyim dedim. Çalışmıyorum, sigortam da yok. Buraya geldim, burada Yunan polisleri bizleri yakaladı. ‘Tellerden geri çıkın’ dediler, çıkamadık” dedi.Arkadaşlarının çıktığını, ancak kendisinin çıkamadığını söyleyen kişi, Yunan güvenlik güçlerinin coplar ve sopalarla kendilerine saldırdığını belirterek, “Küt pat pat sıktılar. Sopayla kafama vurdular, kafamda şu an 10 tane dikiş var” dedi.Muhabirin “Nereye gideceksin?” sorusuna ise, “Bekleyip, göreceğiz” yanıtını verdi.Editör: Ahmet Şen