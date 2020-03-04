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Bu haber 04 Mart 2020 16:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​67 Yaşındaki Baba Oğlunu Tüfekle Öldürdü

67 yaşındaki yaşlı adam, evinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

​67 Yaşındaki Baba Oğlunu Tüfekle Öldürdü

Olay, Uşak Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokak'ta meydana geldi. 


 

Evdeki Av Tüfeğiyle Oğlunu Vurdu

İddialara göre 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K. (42) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı. 



 

Vurulan Genç Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.'nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.







 

Katil Baba Yakalandı

Katil zanlısı baba ise polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​67 Yaşındaki Baba Oğlunu Tüfekle Öldürdü
​67 Yaşındaki Baba Oğlunu Tüfekle Öldürdü
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