​Eski Başkan Çiftçi, Belediye Binasının Yıkılmasına Nasıl Tepki Verdi?

“Şehir Nefes Alır”

“Turizme Önemli Katkı Sağlanır”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin şu an kullanımda olan hizmet binasının yıkılması ile ilgili fikirlerini dile getirenlerin arasında Şanlıurfa Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de katıldı. Eski Başkan Çiftçi; “Mevcut belediye hizmet binasının yıkılması isabetli olur” diyerek sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu;Değerli Şanlıurfalı kardeşlerim! Büyükşehir Belediye Başkanlığının mevcut hizmet binasının yıkılmasına ilişkin kararı isabetli olmuştur. Daha öncede açıkladığımız üzere; Şehir bu projeyle nefes alacaktır. Ek hizmet binası, Ahmet Bahçıvan iş merkezi, Kızılay iş merkezi, Ticaret ve Sanayi Odasının eski binası ve çevresindeki özel mülkiyetlerin kamulaştırılarak büyük bir meydan olarak ortaya çıkarılmalıdır.“Belirlemiş olduğumuz bu alanda tarihi yapılardan Şairnabi Kültür Merkezi, Millet Hanı ve yanındaki cami, Akgöl Konağı ve yanındaki hanında restore edilerek ışıklandırılması sağlanmalıdır. Bu proje Şanlıurfa’nın turizm şehri olması için önemli olacaktır. Bu projeyle şehrin niteliği ve değeri artacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum.”Editör: Ahmet Şen