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Bu haber 04 Mart 2020 14:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Başkan Çiftçi, Belediye Binasının Yıkılmasına Nasıl Tepki Verdi?

Şanlıurfa Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir belediyesinin şu an kullanımda olan binasının yıkılmasına değindi.

​Eski Başkan Çiftçi, Belediye Binasının Yıkılmasına Nasıl Tepki Verdi?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin şu an kullanımda olan hizmet binasının yıkılması ile ilgili fikirlerini dile getirenlerin arasında Şanlıurfa Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de katıldı. Eski Başkan Çiftçi; “Mevcut belediye hizmet binasının yıkılması isabetli olur” diyerek sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu;


 

“Şehir Nefes Alır”

Değerli Şanlıurfalı kardeşlerim! Büyükşehir Belediye Başkanlığının mevcut hizmet binasının yıkılmasına ilişkin kararı isabetli olmuştur. Daha öncede açıkladığımız üzere; Şehir bu projeyle nefes alacaktır. Ek hizmet binası, Ahmet Bahçıvan iş merkezi, Kızılay iş merkezi, Ticaret ve Sanayi Odasının eski binası ve çevresindeki özel mülkiyetlerin kamulaştırılarak büyük bir meydan olarak ortaya çıkarılmalıdır.




 

“Turizme Önemli Katkı Sağlanır”

“Belirlemiş olduğumuz bu alanda tarihi yapılardan Şairnabi Kültür Merkezi, Millet Hanı ve yanındaki cami, Akgöl Konağı ve yanındaki hanında restore edilerek ışıklandırılması sağlanmalıdır. Bu proje Şanlıurfa’nın turizm şehri olması için önemli olacaktır. Bu projeyle şehrin niteliği ve değeri artacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum.”





Editör: Ahmet Şen
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