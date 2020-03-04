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Bu haber 04 Mart 2020 13:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

​2 Askerimiz Şehit! 6 Askerimiz Yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda rejimin açtığı ateş sonucu 2 Mehmetçiğin şehit olduğunu, 6 Mehmetçiğin de yaralandığını açıkladı.

​2 Askerimiz Şehit! 6 Askerimiz Yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. 



 

2 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline rejim tarafından açılan ateş sonucunda 2 Mehmetçiğin şehit olduğunu, 6 Mehmetçiğin de yaralandığını belirtti. Saldırı sonrasında hedeflerin tespit edildiğini belirten Denizer, hedeflerin ateş altına alındığını ve vurulmaya devam edildiğini aktararak, "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.




 

Bahar Kalkanı Harekatı’nda Son Durum Nedir?

Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini kaydeden Denizer, şu ifadeleri kullandı:
"Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."






Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​2 Askerimiz Şehit! 6 Askerimiz Yaralı
​2 Askerimiz Şehit! 6 Askerimiz Yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda rejimin açtığı ateş sonucu 2 Mehmetçiğin şehit olduğunu, 6 Mehmetçiğin de yaralandığını açıkladı.
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