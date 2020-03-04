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Bu haber 04 Mart 2020 12:56:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! 8 Yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! 8 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesinde meydana geldi. 


 

Sürücülerle Beraber 6 Kişi Yaralandı

Muhlis E. (51) kontrolündeki 31 ADT 633 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cuma K.'nın (60) kullandığı 02 BC 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe K., Gafure K., Güneş K., Muhammed, Ömer ve Hayad A. yaralandı. 


 

Yaralıların Sağlık Durumu İyi 

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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