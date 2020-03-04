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Bu haber 04 Mart 2020 11:22:17 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükşehir Gençlerin Sevincine Ortak Oldu

Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphane Aracı, 13 ilçenin tümünde gençleri kitapla buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Gençlerin Sevincine Ortak Oldu

Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphane Aracı, 13 ilçenin tümünde gençleri kitapla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, son olarak Suruç’ta Ali Eroğlu İlkokulu ve Bilgi Ortokulu’nun kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin önceki gün Suruç’ta Ali Eroğlu İlkokulu ve Bilgi Ortokulu’nun kütüphanesine yönelik kitap desteği öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Kitap dağıtımına; Suruç İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Han Özdemir, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan, Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürü Ömer Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

MÜDÜR ÖZDEMİR: BAŞKAN BEYAZGÜL EĞİTİME ÖNEM VERİYOR 


Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e kitaplar için teşekkür eden Suruç İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Han Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün göreve başladığından bu yana ilçemize yaptığı katkıları sürüyor. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi bir çok okulumuza kitap yardımında bulundu. Çocuklarımız ve bizler çok mutluyuz” dedi.

AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan ise, “Hizmetler çok önemlidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül göreve başladığından itibariyle sadece hizmetleri kitapla sınırlı değildir. Başkanımız Şanlıurfa genelinde, 13 İlçe ve bütün kırsaldaki köylerimizin hizmetlerini gideriyor" şeklinde konuştu. Öğrenciler de eğitime yönelik yaklaşımından dolayı Başkan Beyazgül'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Editör: Ahmet Şen
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