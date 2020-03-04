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Bu haber 04 Mart 2020 09:51:08 Tarihinde eklenmiştir.

Otomobil TIR'a Ok Gibi Saplandı: 2 Ölü

​Seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Otomobil TIR'a Ok Gibi Saplandı: 2 Ölü

Seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
 
Kaza gece yarısı sıralarında Ankara Eskişehir yolu üzeri Polatlı mevkiisinde meydana geldi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametinde TIR'a, aynı istikamette ilerleyen 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı. Ön kısmı tamamen TIR dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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