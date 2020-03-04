2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı

Geçen sene 5 bin 670 adet satış yaşanmıştı.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk 2 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97,93 oranında artarak 59 bin 743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adet satış yaşanmıştı.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı ilk 2 ayında yüzde 90 arttı. Otomobil pazarı yüzde 98, hafif ticari araç pazarı yüzde 62 arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Şubat sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,55 artarak 74 bin 395 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı iki aylık dönemde 39 bin 248 adet toplam pazar gerçekleşmişti.Otomobil satışları, 2020 yılı ilk 2 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97,93 oranında artarak 59 bin 743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adet satış yaşanmıştı.Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 61,65 artarak 14 bin 652 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 9 bin 64 adet satış gerçekleşmişti.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Şubat ayında yüzde 89 arttı. Otomobil pazarı yüzde 96, hafif ticari araç pazarı yüzde 66 arttı. 2020 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet oldu. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 oranında arttı.Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 artarak 37 bin 727 adet oldu. Geçen sene 19 bin 205 adet satış gerçekleşmişti. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Şubat ayına göre yüzde 65,7 arttı ve 9 bin 395 adet olarak gerçekleşti.2020 yılı Şubat ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 98,9 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 13,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4 azalış izlendi. Şubat sonunda 80 adet elektrikli ve 2 bin 128 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.Şubat ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 23 bin 308 adet ile sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 43,45'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,21'e yükseldi. 2020 yılı Şubat sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 63,8 pay alan C (38 bin 128 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 47,4 pay, 28 bin 300 adet) oldu.Şubat sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 74,45 pay ile Van (10 bin 909 adet), ardından yüzde 11,47 pay ile Kamyonet (bin 680 adet), yüzde 7,56 pay ile Minibüs (bin 107 adet) ve yüzde 6,52 pay ile Pick-up (956 adet) yer aldı.2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.Editör: Ahmet Şen