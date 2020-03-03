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Bu haber 03 Mart 2020 23:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Misafir Olduğu Evin Önünde Kanlar İçinde Ölü Bulundu

Bir kişi misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Alt komşu, "Sabaha kadar yeyip içip gittiler" dedi

​Misafir Olduğu Evin Önünde Kanlar İçinde Ölü Bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

Kanlar İçinde Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar bir apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde buldu. Olay polise ve sağık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan İsa Erdemoğlu'nu (52) kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis yaptığı araştırma sonucu İsa Erdemoğlu'nun gece arkadaşı Hamza Ç.'nin evinde kaldığını ve burada birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti. Hamza Ç. ise olay karşısında büyük şok yaşadı.


 

Yiyip İçtikten Sonra Evimden Ayrıldılar

Evinin birinci katta olduğunu ve İsa Erdemoğlu ve yanındaki bir kişi ile birlikte her zamanki gece gece yeyip içtiklerini belirten Hamza Ç., "Benim evim girişte ve pencereleri demirli. Buradan düşme şahsı yok. Zaten yeyip içtikten sonra saat 03.00-04.00 gibi benim evimden ayrıldılar" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Misafir Olduğu Evin Önünde Kanlar İçinde Ölü Bulundu
​Misafir Olduğu Evin Önünde Kanlar İçinde Ölü Bulundu
Bir kişi misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Alt komşu, "Sabaha kadar yeyip içip gittiler" dedi
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