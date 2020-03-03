​Ceylanpınar Kaymakamlığı, Uyuşturucu ile Mücadele İçin Toplandı

Ceylanpınar kaymakamlığı, uyuşturucu ile mücadelede hız kesmeden adımlar atmaya devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi ve mevcut durumun tespit edilmesi konusu ile ilgilenen kaymakamlık, alınması gereken tedbirleri de konuşarak toplantıyı sonlandırdı.Ceylanpınar Kaymakamlığı yapılan toplantıdan sonra yaptığı açıklamada;“Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, ilave alınacak tedbirler ve sosyal farkındalık projelerinin planlaması amacıyla Kaymakamımız Sn. Mehmet Keklik başkanlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen