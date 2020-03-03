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Bu haber 03 Mart 2020 21:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Terk Edilmiş Otomobilinde Esrarengiz Ölüm

Bir kişi terk edilmiş otomobilde ölü bulundu. Ölen kişinin kimliğini tespit eden ekipler, esrarengiz ölümü araştırmak için çalışma başlattı.

​Terk Edilmiş Otomobilinde Esrarengiz Ölüm

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde Başağaç Mahallesi Şehit Mahmut Bilgin Parkı yanında 06 BHS 80 plakalı terk edilmiş bir araç içerisinde hareketsiz şekilde duran birini gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, araç içinde bulunan 31 yaşında olduğu öğrenilen F.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

F.Y.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Terk Edilmiş Otomobilinde Esrarengiz Ölüm
​Terk Edilmiş Otomobilinde Esrarengiz Ölüm
Bir kişi terk edilmiş otomobilde ölü bulundu. Ölen kişinin kimliğini tespit eden ekipler, esrarengiz ölümü araştırmak için çalışma başlattı.
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