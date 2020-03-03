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Bu haber 03 Mart 2020 21:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Arabeskin Babası, Mezarının Başında Anıldı

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses vefatının 7’nci yılında mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak ve en sevilen şarkıları dinlenilerek anıldı. Öte anma programına yoğun bakımda tedavisi devam eden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un katılamadı.

​Arabeskin Babası, Mezarının Başında Anıldı

Müslüm Gürses vefatının 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Hayranlarının 'Müslüm Baba' adını taktığı, arabesk müziğin efsane isminin yıl dönümüne sevenleri geceden hazırlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan sanatçının mezarına hayranları al bayrak serdi. Sevenleri Gürses için mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu. Ayrıca sevenleri” Seni unutmayacağız, Müslüm Baba sevgisi hiç bitmez” yazılı atkı takarak en sevdikleri Müslüm Baba şarkılarını açtı. Öte yandan anma programına yoğun bakımda tedavisi devam eden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un katılamadı.



 

“Hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız”

Müslüm Gürses'in vefatının 7'nci yılında yalnız bırakmadığını ve hep yanında olacağını söyleyen Ahmet Özayan, “7 seneyi dolduruyoruz. Hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Kalabalığı görüyorsunuz. Bu alem bu kralı hiçbir zaman unutmayacak. Acımız ilk günkü gibi devam ediyor. Mekanı cennet olsun. Biz hep onun yanındayız. Hafta sonları da toplanıp yanına gidiyoruz. Her hafta Kuran-ı Kerim okutuyoruz. Devamlı da okutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




 

“Geceden buraya geldik, Müslüm Babamıza pankart yaptık”

Şehir dışından birçok kişinin anma programına geldiğini belirten Şenol Çetin, “Geceden buraya geldik. Müslüm Babamıza pankart yaptık. Pankart için geldik. Biz buraya her Pazar geliyoruz. Burada bir aile olduk. Tek aşk Müslüm baba. Herkesten Allah razı olsun müslümcülük unutulmadı unutulmayacak. Bugün tam 7 sene oldu. Kandillerde de geliyorum. Sadece ben değil tüm arkadaşlarım geliyor. Bugün için şehir dışından birçok arkadaşımız geldi” diye konuştu.





 

“Tek aşk Müslüm baba o yüzden her sene geliyorum”

Gürses'i mezarı başında anmaya Fatih'ten gelen Züreyha Özdemir, “Müslüm babamızın 7'nci senesi olduğu için buradayız. Onu çok seviyoruz. Sevenlerine selam olsun. Tek aşk Müslüm baba o yüzden her sene geliyorum. Fatih'ten geliyorum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” dedi.





Editör: Ahmet Şen
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​Arabeskin Babası, Mezarının Başında Anıldı
​Arabeskin Babası, Mezarının Başında Anıldı
Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses vefatının 7’nci yılında mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak ve en sevilen şarkıları dinlenilerek anıldı. Öte anma programına yoğun bakımda tedavisi devam eden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un katılamadı.
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