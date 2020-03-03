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Bu haber 03 Mart 2020 20:04:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’de Karaborsaya Düştü! Fiyatı 150 Liraya Çıktı

Türkiye'de et kesiminin azalması nedeniyle karaborsaya düştü. Fiyatlar konusunda sıkıntı yaşayan işletme sahipleri durumdan müzdarip olduklarını ifade etti. 3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreç 20 gün içerisinde 100 liradan 150-160 liraya kadar çıktı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, “Mal bulunmadığı için karaborsaya düştü. Fiyatların önüne geçilmesini istiyoruz” dedi.

​Türkiye’de Karaborsaya Düştü! Fiyatı 150 Liraya Çıktı

Et fiyatlarındaki artışı önlemek için et ithalatının başlamasının ardından yaşanan sakatat sıkıntısı en çok Adana'da hissediliyor. Bir zamanlar kenara atılan kokoreç, son dönemde karaborsaya düştü. Canlı hayvan kesiminin az olması ve talebin artması nedeniyle hem kasaplar, hem tüketiciler, hem de dükkan sahipleri kokoreç bulamamaktan dertli.
3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreç 20 gün içerisinde yüzde 50 zamlanarak 100 liradan 150 liraya çıktı. Esnaf şimdi iç piyasada da yeterli hayvan kesimi yapılmamasından kaynaklanan sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.



 

“Mal olmadığı için karaborsaya düştü”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada fiyatların yüzde 50 arttığını söyledi. 3,5 kilogram 1 şiş kokoreçin şuanda 150 liraya satıldığını kaydeden Yağmur, daha sonra şunları söyledi:
“Kokoreç fiyatları 20 gün önce arttı. Bunun da nedeni Türkiye'nin yurt dışına ihracat yapması ve mal olmaması. Yüzde 50 zam yapıldı. 100 liraya satılan 1 şiş yani 3,5 kilogram kokoreç şuan 150 lira. Şırdan da 7,5 liradan 12,5 liraya çıktı. Elimizde yeterince mal olmaması fiyatları arttırdı. Şırdan, mumbar, kokoreç kalmadı elimizde. Karaborsaya düştü. Esnaflarımız düşünüyor nasıl çıkacağız işin içinden diye. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Biran evvel ihracatları durdurmalarını istiyoruz. Yoksa et fiyatları 100 lirayı bulur. Mal bulunmadığı için karaborsaya düştü. Fiyatların önüne geçilmesini istiyoruz.”



 

“Fiyat pahalı ama mal yok”

Kokoreç satıcısı Vural Seyhan da kesim olmaması nedeniyle fiyatların arttığını belirterek, “Talep yoğun. Ancak mal olmadığı için gelenler boş düşüyor. Bu aralar bayağı sıkıntı var. 100-110 liradan 150-160 liraya çıktı şiş fiyatı. Yarım ekmek kokoreç şuanda 12 lira. Fiyat pahalı ama mal yok. Eğer mal olsa daha uygun olur fiyatlar. Şuan biraz yüksek” ifadelerini kullandı.


Kokoreç yiyen bir vatandaş ise fiyatların normal olduğunu söyleyerek, “2 güne bir geliyoruz. Fiyatlar normal. Bulunmuyor ve çok meşakkatli bir iş olduğu için fiyatın yüksek olması gayet doğal. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.




Editör: Ahmet Şen 
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​Türkiye’de Karaborsaya Düştü! Fiyatı 150 Liraya Çıktı
​Türkiye’de Karaborsaya Düştü! Fiyatı 150 Liraya Çıktı
Türkiye'de et kesiminin azalması nedeniyle karaborsaya düştü. Fiyatlar konusunda sıkıntı yaşayan işletme sahipleri durumdan müzdarip olduklarını ifade etti. 3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreç 20 gün içerisinde 100 liradan 150-160 liraya kadar çıktı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, “Mal bulunmadığı için karaborsaya düştü. Fiyatların önüne geçilmesini istiyoruz” dedi.
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