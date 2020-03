Urfaspor’un Efsane Amigosu Eyüp Güner Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Ceplerini Doldurup Urfaspor’u Küme Düşürdürler

Siz Parayı Seversiniz

Siz Kafanızı Kuma Gömüyorsunuz

Belgeyle Konuş Gelip Ayağını Öpeyim

Sayın Çakır, Yapamıyorsan Bırak

Urfaspor’u Neden Konuşmuyorsunuz? Tehdit Mi Ediyorlar?

Urfaspor’a Kötülük Eden Benim Düşmanımdır

Şanlıurfaspor’un 35 yıldır amigoluğunu yapan Eyüp Güner isimli vatandaş, kulübün küme düşmesine sebep olanları taraftar gözüyle anlattı. Güner, taraftarlardan tutun da yönetime, yönetimden de Şanlıurfasporu görmezden gelen herkese ateş püskürdü.“Şanlıurfaspor’u kötüye götüren benim düşmanımdır diyen 35 yıllık amigo Ayüp Güner ile yaptığımız röportajdan başlıklar şöyle;“35 yıldır Şanlıurfaspor’un amigoluğunu yapıyorum. 2 yıl önce amigoluğu bıraktım. Yalnızca bir taraftar olarak maçlara gidiyorum. Biz taraftarlar olarak kar, yağmur, çamur demeden bir çok tehlike ve kazalar atlattık. Bazıları ne yaptı? 50 yıllık bir çınarı yok etmeye çalışıyorlar. Bir Şanlıurfaspor sevgimiz vardı maalesef onu da bitirdiler.”“35 yılda 12 başkan, yüzlerce yönetici gördüm. Bunların işçinde gerçekten Urfaspor’u sevenler vardı. Ama parayı sevenler de vardı. Parayı sevenler sevdamızı bitirdiler. Kendi ceplerini doldurarak Şanlıurfaspor’un küme düşürmüş, acınacak hale getirmişler. Bu durum hiç kimsenin umurunda değil.”12 milletvekilimiz var ama Urfaspor’umuzun durumu ortada. Bu duruma getiren en başta taraftarlar derneğidir. Her protokolde, her maçta gelen kişilere kaşkol bağışlarsan bu duruma düşersin. Tribünlerde boy boy pankartlar açıp diyorlar ya ; “Herkes sever biz ölürüz” diye! Hani sevenler nerede? Siz yalnızca parayı seversiniz.”“Her maça geliyorum maratonda 50 kişi gariban gençler. Nerede gerçek taraftarlar. Arpa olsa koşa koşa gelirler. Arpa yani para olsa koşa koşa gelirler”Urfaspor biraz tüylensin. Tüy verdikten sonra yine bunlar ortaya çıkacaktır. Siz iyi gün taraftarı değilsiniz. İyi gün taraftarı olsaydınız Urfaspor’un kötü gününde de yanında olurdunuz. Siz sadece kafanızı kuma gömüyorsunuz. Siz olsanız da olmasanız da 50 yıllık çınarımız yine canlanacak. Biz gerçek taraftarlar yine gölgesinde oturup hep orada olacağız. Nemrudilere inat En Büyük Şanlıurfaspor diyorum.”Şunu söylemek istiyorum. Kulüp başkanımız Nihat Çakır, özellikle sana sesleniyorum sayın başkanım; 45 gündür ne yaptınız? Kimle görüştünüz? Hangi futbolcu ile anlaştınız? Hangi futbolcunun paralarını ödediniz. Taraftar olarak bunu öğrenmek istiyorum ama ben inanmıyorum sağda solda yönetim gitmiş durumu halletmiş futbolcularla görüşmüş ben buna inanmıyorum bana belge lazım. belgenle gel konuş ben senin gelip ayağını öperim. Belgesiz konuşan babam olsa inanmam.“Sayın başkan! Sen bir Aziz Yıldırım değilsin, sen bir Sabahattin cevheri değilsin normal bir başkansın. Aziz Yıldırım’ı nasıl protesto ediyorlarsa ben de bir taraftar olarak seni protesto ediyorum. Yapamıyorsan bırak kardeşim. Bir koltuk var o koltuğa çökmüşsünüz. Nedir bu koltuk. Koltukta oturmayı değil kalkmasını bilin.”Bir programda dedin ki ben başkanlığa oynamıyorum. 1 ay sonra baktık başkanlığa seçildin. Yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsan bir an önce bırak Urfaspor kurtulsun.”“Son olarak şunu söylemek istiyorum. 3 tane kanalımız var. Bunlardan Urfaspor’u düşünen yalnızca Edessa TV’dir. Mahmut Kılıç, Mehmet Baylan, Ekrem Demirbilek, Erkan Baydar, Adem Bayuk, Mustafa Çadırcı, İsmail Buz neredesiniz? Urfaspor’u neden konuşmuyorsunuz? Birilerinden tehdit mi alıyorsunuz yoksa aklanıza mı gelmiyor. Yalnızca Hüseyin Gürses konuşuyor. Aslanlar gibi de konuşuyor. Hüseyin kardeşimin yeri stadyum programıdır. İnşallah Hüseyin Gürses’i de stadyum programında yakın zamanda görürseniz şaşırmayın.”Şanlıurfaspor taraftarlarına şunları söylemek istiyorum; ‘Gerçek Urfaspor taraftarları Urfaspor’un maçına gelsin. Takımını desteklesin. Urfaspor küme düşmeyecektir biz sevenler, taraftarlar olduktan sonra. Ben gerekirse maaşımı da veririm. Evimi de satarım Urfaspor’u kurtarırım. Benim için öncelik Urfaspor’dur. Ben Urfaspor için annemi de babamı da eşimi de bıraktım. Benim varım yoğum Urfaspordur. Urfaspor’a kim kötülük ederse benim düşmanımdır.”Editör: Ahmet Şen