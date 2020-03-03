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Bu haber 03 Mart 2020 15:30:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda meydana geldi. İbrahim Halil Ç. idaresindeki 63 ABL 450 plakalı otomobil ile Zeki D. kontrolündeki 47 ACC 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Zeki D. ile araçta bulunan Merve D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 









Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
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