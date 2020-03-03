Birecik'te Üst Üste Depremler Oluyor!

Birecik ilçesinde ilk olarak gece saatlerinde 02.35’te yerin 5 kilometre derinliğinde Dalocak Mahallesinde 2.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Yine Birecik’te saat 10.18'de İnceler Mahallesinde ikinci bir deprem meydana geldi.Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi son iki günde üst üste depremler meydana geldi. Birecik ilçesinde bugün iki deprem yaşandı. İlçenin Dalocak Mahallesinde 2.0 şiddetinde deprem, gece saatlerinde 02.35’te yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yine depremden birkaç saat sonra Birecik’te saat 10.18'de İnceler Mahallesinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.1 olarak açıklandı.Üst üste meydana gelen depremler paniğe neden oldu.