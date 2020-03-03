​Harran Belediyesi Bahar Hazırlıklarını Başlattı

Harran Belediyesi bahar öncesi park, bahçelerde bakım onarım ve temizlik çalışmaları başlattı. Harran Belediyesi temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler park ve bahçelerde bakım çalışmaları için kolları sıvadı. Parklarda bulunan bank ve kamelyalar tamir edilerek boyandı. Su havuzları temizlenip eksiklikleri giderildi.Çevre düzenlemesine ve temizliğe önem verdiklerini belirten Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz , “Park ve bahçelerde çim biçme, su havuzlarının temizliği, kamelya ve bankların tamiratı ve boyası, yabani otların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Belirlediğimiz program dâhilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin bakımını yapıp eksiklerini giderecek. Harran’ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz.” dedi.Editör: Ahmet Şen