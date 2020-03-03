Şanlıurfa Valiliği Harekete Geçti; Resulayn’daki Terör Tünelleri Kapatıldı

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru bertaraf edilirken, terör örgütü PKK/YPG tarafından kazılan terör tünelleri de tespit edilerek kapatıldı.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Telabyad ve Resulayn’da faaliyet gösteren ekipler, terör örgütleri tarafından kazılmış bulunan terör tünellerini tespit ederek kapattı.Resulayn ilçesinde birçoğu kamu kuruluşlarına ait binalarda kazılmış bulunan tüneller beton dökülerek kapatılırken, terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen riskli binalarda da yıkım işlemleri başlatıldı.Editör: Ahmet Şen