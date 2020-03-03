Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Mart 2020 10:41:27 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Valiliği Harekete Geçti; Resulayn’daki Terör Tünelleri Kapatıldı

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru bertaraf edilirken, terör örgütü PKK/YPG tarafından kazılan terör tünelleri de tespit edilerek kapatıldı.

Şanlıurfa Valiliği Harekete Geçti; Resulayn’daki Terör Tünelleri Kapatıldı

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru bertaraf edilirken, terör örgütü PKK/YPG tarafından kazılan terör tünelleri de tespit edilerek kapatıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Telabyad ve Resulayn’da faaliyet gösteren ekipler, terör örgütleri tarafından kazılmış bulunan terör tünellerini tespit ederek kapattı.

Resulayn ilçesinde birçoğu kamu kuruluşlarına ait binalarda kazılmış bulunan tüneller beton dökülerek kapatılırken, terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen riskli binalarda da yıkım işlemleri başlatıldı.


Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap
Dünya
Şanlıurfa Valiliği Harekete Geçti; Resulayn’daki Terör Tünelleri Kapatıldı
Şanlıurfa Valiliği Harekete Geçti; Resulayn’daki Terör Tünelleri Kapatıldı
Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru bertaraf edilirken, terör örgütü PKK/YPG tarafından kazılan terör tünelleri de tespit edilerek kapatıldı.
​Korona Virüsün Yayılmasından Sorumlu Tarikat Lideri Özür Diledi
​Korona Virüsün Yayılmasından Sorumlu Tarikat Lideri Özür Diledi
Koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri, gözyaşlarına boğulup bunun sorumlusu olduğu için özür diledi.
Rusya Açıkladı: Türk Askerini Kim Vurdu
Rusya Açıkladı: Türk Askerini Kim Vurdu
​İdlib'teki kalleş saldırının ardından Rusya'dan son dakika açıklaması geldi.
​Trump,Türkiye’de Katliam Yaptı
​Trump,Türkiye’de Katliam Yaptı
Donalt Trump seçim çalışmaları sürecinde aldığı tepkilerden sonra oğluna avcılığa ara vermesini istemişti. Türkiye'ye gelen Donalt Trump'ın oğlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle ve korumalarıyla beraber 2 geyik öldürerek doğada katliam yaptı.
İdlib'den Türkiye Sınırına Göç Dalgası Büyüyor: Şanlıurfa Etkilenecek mi?
İdlib'den Türkiye Sınırına Göç Dalgası Büyüyor: Şanlıurfa Etkilenecek mi?
Suriye’nin İdlib kentindeki saldırılardan kaçan siviller, Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesi ve teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç ediyor.
Yastık Kılıfından Öyle bişey Çıktıki: Herkes Şok Oldu
Yastık Kılıfından Öyle bişey Çıktıki: Herkes Şok Oldu
İngiltere'de Sunderland şehrinde itfaiye istasyonunun yakınındaki çöp kutusuna yastık kılıfı içerisinde bağlanmış halde bırakılan 29 yılan korkuttu.
Barış Pınarı,Çocukların Hayatını Değiştirdi
Barış Pınarı,Çocukların Hayatını Değiştirdi
Ülkelerindeki iç savaş ve terör örgütlerinin şehirlerini işgali nedeniyle uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşayan Telabyad ve Resulayn’daki çocuklar, Barış Pınarı Harekâtı ile çocuk olduklarının farkına varmaya başladı.
​Corona kabusu büyüyor, Çin'de ölü sayısı bin 383’e çıktı
​Corona kabusu büyüyor, Çin'de ölü sayısı bin 383’e çıktı
Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 383’e çıktı.
​Suriye parlamentosu Ermeni Soykırımı'nı tanıdı
​Suriye parlamentosu Ermeni Soykırımı'nı tanıdı
Suriye parlamentosu, Ermeni Soykırımı tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
​Vicdansız Anne Bebeğini 14 Bin Dolara Satmaya Kalktı
​Vicdansız Anne Bebeğini 14 Bin Dolara Satmaya Kalktı
Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu
​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması yönünde ceza verildiğini açıkladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.
​Harran Belediyesi Bahar Hazırlıklarını Başlattı
​Harran Belediyesi Bahar Hazırlıklarını Başlattı
Şanlıurfa Valiliği Harekete Geçti; Resulayn’daki Terör Tünelleri Kapatıldı
Şanlıurfa Valiliği Harekete Geçti; Resulayn’daki Terör Tünelleri Kapatıldı
Başkan Canpolat: Ülkemizin ve Milletimizin İstikbali İçin
Başkan Canpolat: Ülkemizin ve Milletimizin İstikbali İçin
Şehit Cenazesinde Ön Safta Duran Kadın Vekil Tepkilere Neden Oldu
Şehit Cenazesinde Ön Safta Duran Kadın Vekil Tepkilere Neden Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:27
Güneş
06:46
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:28
Yatsı
19:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿