Başkan Canpolat: Ülkemizin ve Milletimizin İstikbali İçin

Haliliye Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk oturumu Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı, İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan askerler için İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.Haliliye Belediye Meclisi, Mart Ayı 1’inci Olağan Toplantısı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında yapıldı. Toplantıda İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan askerler anıldı. Meclis toplantısı İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşu ile başladı.Meclis toplantısının açılış konuşmasını İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan askerleri anarak başlayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Bahar Kalkanı Harekâtı’na belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:“İnşallah hep birlikte Bahar diye ifade ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekâtı’nı da destekliyor ve dua ediyoruz. Gelecek günler yakındır. Ülkemizin milletimizin istikbali ve selameti için hep birlikte destek olmaya tek yumruk olmaya ve dua etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Haliliye Belediyesi olarak da bu zor süreçte güvenlik ile ilgili olarak ilimizde görev yapan mülkü erkân ile beraber çalışmaya devam ediyoruz.”Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri ve Başkanlık tarafından teklif edilen gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda öne çıkan gündem maddelerinden olan tüm şehit ve gazilerinin birinci dereceden yakınlarına Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan yüzme havuzu ve fitness salonundan ücretsiz yararlanma imkanı bulmaları ve Mamak Belediyesi kardeş belediye olması yönündeki maddeler oy birliği ile kabul edildi.Editör: Ahmet Şen