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Bu haber 03 Mart 2020 09:24:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Pompalı Tüfekle Kendini Vurdu! Ağrımı Dindirdim Dedi

Elindeki pompalı av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendisini yaralayan genç, hastaneye getirildiği sırada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi.

​Pompalı Tüfekle Kendini Vurdu! Ağrımı Dindirdim Dedi

Olay, gece yarısı Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. 


 

Kendini Vuran Yaralı: Ağrımı Dindirdim

İddiaya göre, evin önünde yürüdüğü sırada S.G. (31) isimli gencin elindeki pompalı av tüfeği ateş aldı. Kazara bacağından yaralanan genç adamı, bir süre sonra eve gelen babası fark etti.
Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.G. tedavi altına alındı. Yaralı genç, hastaneye getirildiği esnada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Pompalı Tüfekle Kendini Vurdu! Ağrımı Dindirdim Dedi
​Pompalı Tüfekle Kendini Vurdu! Ağrımı Dindirdim Dedi
Elindeki pompalı av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendisini yaralayan genç, hastaneye getirildiği sırada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi.
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