​Pompalı Tüfekle Kendini Vurdu! Ağrımı Dindirdim Dedi

Kendini Vuran Yaralı: Ağrımı Dindirdim

Olay, gece yarısı Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, evin önünde yürüdüğü sırada S.G. (31) isimli gencin elindeki pompalı av tüfeği ateş aldı. Kazara bacağından yaralanan genç adamı, bir süre sonra eve gelen babası fark etti.Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.G. tedavi altına alındı. Yaralı genç, hastaneye getirildiği esnada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi.Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen