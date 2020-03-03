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Bu haber 03 Mart 2020 09:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şehit Cenazesinde Ön Safta Duran Kadın Vekil Tepkilere Neden Oldu

​İdlip’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in cenaze töreninde katılan kadın milletvekili cemaatin önünde geçerek poz verdi.

Şehit Cenazesinde Ön Safta Duran Kadın Vekil Tepkilere Neden Oldu

İdlip’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı.
 

Cenazeye Fotoğraf Çektirmek İçin Geldi Yorumları Yapıldı

 
İdlip’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı.
 

Aile Acısını Çekerken O Fotoğraf Çekti

 
İdlip'teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.
 

Cemaat Şaşkınlık İçerisinde Kaldı

 
Milletvekili Cesur'un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

Editör: Ahmet Şen
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