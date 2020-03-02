Ak Parti Sözcüsü ​Çelik: Suriye’de Verdiğimiz Mücadele Şanlıurfa’yı Korumak İçindi

Bazıları Suriye’de Ne İşimiz Var Diyor. Şanlıurfa’yı Korumak İçin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rejim unsurlarına karşı sert bir mücadele verildiğini belirterek; "Bugün orada verdiğimiz mücadele Kilis’in, Urfa’nın, sınırlarımızın korunması için mecburi bir mücadeledir." dedi.Çelik, Açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bazı çevreler tarafından İdlib'de ne işiniz var yaklaşımı ortaya konuluyor. Sınırlarımız hedef alınıyor, vatandaşlarımız hayatını kaybediyordu. Biz bunlara cevap vermeseydik illerimize yönelik tehditler yoğunlaşacak, vatandaşlarımız hedef alınacaktı. Her meşru devletin yaptığı gibi sınırlarımızı korumak için, milli güvenliği tehdit eden bu unsurları bertaraf etmek üzere harekatlarımızı yapıyoruz. Kilis'in, Urfa'nın korunması, sınırlarımızın korunması için mecburi bir mücadeledir. Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek, sınırlarımızın içine kadar gelirler. Egemen ve meşru bir devlet olarak bu harekatları başlatmasaydık, bugün İdlib'de ne işimiz var diyenler, terör örgütleri sınır illerimize saldırırken hükümet ne yapıyor diyeceklerdi. Bu yaptıklarımız mecburidir. Türkiye milli güvenliği için, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindedir.”Editör: Ahmet Şen