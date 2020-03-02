​Yunan Askeri Sınırı Geçmek İsteyen Suriyeliyi Öldürdü İddiası

Edirne’nin İpsala ilçesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen silahlı müdahale sonrası 1 mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.
Suriyeli Gencin Boynundan Vurularak Öldürüldüğü İddia Edildiİddiaya göre, İpsala ilçesinden Yunanistan’a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen müdahalede açılan ateş sonrası Ahmet Abu Emad isimli mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap