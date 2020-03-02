​Yunan Askeri Sınırı Geçmek İsteyen Suriyeliyi Öldürdü İddiası

Bu haber 02 Mart 2020 15:01:46 Tarihinde eklenmiştir.

Suriyeli Gencin Boynundan Vurularak Öldürüldüğü İddia Edildi

Edirne’nin İpsala ilçesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen silahlı müdahale sonrası 1 mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.İddiaya göre, İpsala ilçesinden Yunanistan’a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen müdahalede açılan ateş sonrası Ahmet Abu Emad isimli mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.Editör: Ahmet Şen