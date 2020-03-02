​Korona Virüsün Yayılmasından Sorumlu Tarikat Lideri Özür Diledi

Tarikat Lideri: Virüsü Engelleyemedik, Özür Dilerim

Güney Kore’de Virüsün Yayılmasına Sebep Oldular

Dünya genelinde hızla yayınlan Korona virüsü, başta çin olmak üzer bir çok ülkede hızla yayılmaya devam ediyor. Çin’den sonra en fazla korona virüs vakası Güney Kore’de görüldü. Virüsün Güney Kore’de yayılmasına sebep olan tarikat lideri ise özür diledi.Güney Kore’de Shincheonji Kilisesi adlı tarikatın yaşlı lideri Lee Man-hee, kameralar karşısına geçerek ağlayıp özür diledi. 88 yaşındaki tarikat lideri; "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum"Ölü sayısının 26'ya yükselmesiyle alınan tedbirler had safhaya çıkarıldığı Güney Kore’de, korona virüs vakalarının en az yarısının Shincheonji Kilisesi’nin sebep olduğu söyleniyor.Editör: Ahmet Şen