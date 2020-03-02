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Bu haber 02 Mart 2020 13:05:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Virajı Alamayan Araç Şarampole Devrildi! 6 Yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin şarampole devrilmesi ile meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Virajı Alamayan Araç Şarampole Devrildi! 6 Yaralı

Kaza, Siverek Karacadağ kayak merkezi yolunda meydana geldi. 



 

Araç, Virajı Alamayarak Şarampole Devrildi

Alınan bilgilere göre, Serkant Özceylan yönetimindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, buzlanan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Senanur, Zehra, Fatime, Bahar ve Sudenaz Özceylan yaralandı. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Editör: Ahmet Şen 
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