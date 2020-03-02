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Bu haber 02 Mart 2020 11:42:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Ağrı’da Gümrük Müdürlüğüne Roketli Saldırı Ayrıntıları Geldi! 1 Personel Şehit

Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 personelin şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.

​Ağrı’da Gümrük Müdürlüğüne Roketli Saldırı Ayrıntıları Geldi! 1 Personel Şehit

-​Ağrı’da Gümrük Müdürlüğüne Roketli Saldırı Ayrıntıları Geldi! 1 Personel Şehit




Soylu Açıkladı: Çatışma Devam Ediyor
Bakan süleyman soylu'dan hain saldırıya ilişkin açıklama: 'şu an çatışma devam ediyor'



 

Teröristler Kıstırıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.





Editör: Ahmet Şen 
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​Ağrı’da Gümrük Müdürlüğüne Roketli Saldırı Ayrıntıları Geldi! 1 Personel Şehit
​Ağrı’da Gümrük Müdürlüğüne Roketli Saldırı Ayrıntıları Geldi! 1 Personel Şehit
Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 personelin şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.
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