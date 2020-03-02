​Soylu, Ekmek Fiyatını Düşürdü

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Soylu’nun Zam Tepkisi Sonuç Verdi

Ceylanpınar’da Uygulanan Ekmek Zammı Tepkisi Karar Varıldı

Ceylanpınar’da ekmeğe uygulanan zamma tepki gösteren vatandaşların “Ekmek zammı geri çekilsin” talebi kabul edildi.Ceylanpına halkı uygulanan ekmek zammı için Ceylanpınar Belediyesi’nin kapısını çalarak Başkan Feyyaz Soylu’dan zamların geri çekilmesi talep etmişti. Vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından Ceylanpınar Belediyesi’ne şikayet dilekçeleri gönderilmeye başlanması ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, duruma el atıp Ceylanpınar kaymakamlığına ekmek zammına itiraz ettiği dilekçeyi göndermiş ve gereğinin yapılması için görüşmelerin yapılmasını talep etmişti.Vatandaşların sıkıntılarına anında çözüm bulmak için elinden gelini yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun bu adımı sonuç verdi. Soylu’nun gönderdiği şikayet dilekçesinin ardından Ceylanpınar kaymakamlığı Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile vatandaşların tepki gösterdiği ekmek zammı için bir araya geldi.Ceylanpınar kaymakam Mehmet Keklik, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ekmek zammı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda ekmek zammı için karara varıldı. Kaymakamlık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“Kaymakamımız Sn. Mehmet Keklik ile Belediye Başkanı Sn. Feyyaz Soylu’nun girişimleri sonucu Esnaf ve Sanatkarlar Odası bşk. İle yapılan toplantıda uzlaşma sağlanmış olup, 210 gram somun ekmek 1,25TL , 210 gram Pide (tırnaklı) ekmek 1,25TL olarak satılmasına karar verilmiştir.” İfadelerine yer verdi.Soylu'nun Zamma Tepki Gösterdiği Haber İçin TıklayınızEditör: Ahmet Şen