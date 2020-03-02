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Bu haber 02 Mart 2020 11:35:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Soylu, Ekmek Fiyatını Düşürdü

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ceylanpınar’da ekmek fiyatlarının arttığını açıklamış, açıklamanın ardından ekmeğe zam uygulanmış ve vatandaşları bu duruma tepki göstermişti. Başkan Soylu’nun girişimleri ile Ceylanpınar Kaymakamlığı ekmek zammını geri çektiklerini duyurdu.

​Soylu, Ekmek Fiyatını Düşürdü

Ceylanpınar’da ekmeğe uygulanan zamma tepki gösteren vatandaşların “Ekmek zammı geri çekilsin” talebi kabul edildi.



 

Ne Olmuştu?

Ceylanpına halkı uygulanan ekmek zammı için Ceylanpınar Belediyesi’nin kapısını çalarak Başkan Feyyaz Soylu’dan zamların geri çekilmesi talep etmişti. Vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından Ceylanpınar Belediyesi’ne şikayet dilekçeleri gönderilmeye başlanması ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, duruma el atıp Ceylanpınar kaymakamlığına ekmek zammına itiraz ettiği dilekçeyi göndermiş ve gereğinin yapılması için görüşmelerin yapılmasını talep etmişti.



 

Soylu’nun Zam Tepkisi Sonuç Verdi

Vatandaşların sıkıntılarına anında çözüm bulmak için elinden gelini yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun bu adımı sonuç verdi. Soylu’nun gönderdiği şikayet dilekçesinin ardından Ceylanpınar kaymakamlığı Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile vatandaşların tepki gösterdiği ekmek zammı için bir araya geldi.




 

Ceylanpınar’da Uygulanan Ekmek Zammı Tepkisi Karar Varıldı

Ceylanpınar kaymakam Mehmet Keklik, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ekmek zammı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda ekmek zammı için karara varıldı. Kaymakamlık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada;


“Kaymakamımız Sn. Mehmet Keklik ile Belediye Başkanı Sn. Feyyaz Soylu’nun girişimleri sonucu Esnaf ve Sanatkarlar Odası bşk. İle yapılan toplantıda uzlaşma sağlanmış olup, 210 gram somun ekmek 1,25TL , 210 gram Pide (tırnaklı) ekmek 1,25TL olarak satılmasına karar verilmiştir.” İfadelerine yer verdi.




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​Soylu Ekmek Zammına Karşı Çıktı: Her Zaman Halkımızın Yanındayız





Editör: Ahmet Şen 
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​Soylu, Ekmek Fiyatını Düşürdü
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ceylanpınar’da ekmek fiyatlarının arttığını açıklamış, açıklamanın ardından ekmeğe zam uygulanmış ve vatandaşları bu duruma tepki göstermişti. Başkan Soylu’nun girişimleri ile Ceylanpınar Kaymakamlığı ekmek zammını geri çektiklerini duyurdu.
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