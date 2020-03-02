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Bu haber 02 Mart 2020 11:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Nerede Bu Şanlıurfalılar? O İlin Neredeyse Yarısı Şanlıurfalı

Yapılan araştırmalarda Şanlıurfalıların hangi illerde daha fazla olduğu belirlendi. Belirlenen ilde nüfusun neredeyse yarısını Şanlıurfalılar oluşturuyor.

Nerede Bu Şanlıurfalılar? O İlin Neredeyse Yarısı Şanlıurfalı

Adana'da en fazla Şanlıurfalıların yaşadığı belirlendi.



 

Şanlıurfalıların %40’ı Adana’da Yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Adana’da ikamet eden kişilerin yüzde 40,6’sı Adana dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı. Adana'da ikamet eden kişilerin en fazla Şanlıurfa en az Yalova nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.





(Adana- Sabancı Merkez Cami)


 

Adana’da Başka Hangi İle Kayıtlı Kişiler Yaşıyor?

Şanlıurfa'yı, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Niğde takip ediyor. Adana nüfusuna kayıtlı olan kişiler ise en fazla İstanbul, Mersin ve Antalya’da, en az Ardahan, Bartın ve Bayburt’ta ikamet ediyor.





Editör: Ahmet Şen 
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Nerede Bu Şanlıurfalılar? O İlin Neredeyse Yarısı Şanlıurfalı
Nerede Bu Şanlıurfalılar? O İlin Neredeyse Yarısı Şanlıurfalı
Yapılan araştırmalarda Şanlıurfalıların hangi illerde daha fazla olduğu belirlendi. Belirlenen ilde nüfusun neredeyse yarısını Şanlıurfalılar oluşturuyor.
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