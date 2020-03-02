​Suriyeli Mülteci: Görüşürüz Türkiye, Bir Daha Gelmem

Suriyeli: Bir Daha Gelmem

Yapılan saldırı sonrası Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin üzerine düşeni yapmaması üzerine Türkiye sınır kapılarını açarak mültecilerin Avrupa'ya gitmesine izin verdi.Alınan bu karar üzerine Türkiye'den Avrupa sınırlarına doğru akın eden mülteciler, sınıra dayandı. Türkiye topraklarından Avrupa sınırlarına doğru hareket eden bir Suriyeli bir mülteci 'bir daha gelmem' diyerek Türkiye'ye veda etti.Suriyeli mülteci gencin bu söylemiş sosyal medyayı karıştırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları 'Bir daha gelme' diye tepki gösterdi.Editör: Ahmet Şen