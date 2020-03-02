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Bu haber 02 Mart 2020 10:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeli Mülteci: Görüşürüz Türkiye, Bir Daha Gelmem

Geçtiğimiz günlerde İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonucu 33 askerimiz şehit olmuştu.

​Suriyeli Mülteci: Görüşürüz Türkiye, Bir Daha Gelmem

Yapılan saldırı sonrası Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin üzerine düşeni yapmaması üzerine Türkiye sınır kapılarını açarak mültecilerin Avrupa'ya gitmesine izin verdi.



 

Suriyeli: Bir Daha Gelmem

Alınan bu karar üzerine Türkiye'den Avrupa sınırlarına doğru akın eden mülteciler, sınıra dayandı. Türkiye topraklarından Avrupa sınırlarına doğru hareket eden bir Suriyeli bir mülteci 'bir daha gelmem' diyerek Türkiye'ye veda etti.


Suriyeli mülteci gencin bu söylemiş sosyal medyayı karıştırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları 'Bir daha gelme' diye tepki gösterdi. 




Editör: Ahmet Şen
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