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Bu haber 02 Mart 2020 09:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​2 Küçük Kızı Issız Yere Götürüp Arabada Tecavüze Yeltenen Şahısları Silah Sesleri Ele Verdi

Otomobil içerisinde yaşları küçük iki kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​2 Küçük Kızı Issız Yere Götürüp Arabada Tecavüze Yeltenen Şahısları Silah Sesleri Ele Verdi

Edinilen bilgilere göre, dün saat 11.40 sıralarında Manisa’nın Kula ilçe göletinde bir otomobilden havaya silahla ateş edildiği ihbarını alan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede ihbar edilen bölgeye gitti. 45 Z 6284 plakalı otomobilden ateş edildiğini tespit eden ekipler, araca doğru yaklaştıklarında araç içerisinden iki kişi indi. 


 

Kızlar Cinsel İstismara Uğradığını Söyledi

İki şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma personeli, otomobil içerisini incelediklerinde biri 12, diğeri ise 15 yaşındaki iki kız ile karşılaştı. Bunun üzerine araç sürücüsü S.K.(34) ve yanındaki arkadaşı S.K.(37) gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar ile birlikte karakola getirilen küçük kızlar V.Ç.(12) ve Y.A.(15) iki şahsın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Kula Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


 

Tacizci Sapıklar Tutuklandı

Küçük kızlar, Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadelerinin ardından genital muayene yapılmak üzere Manisa Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi. Şüpheli şahıslar ise, İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesinde hakim karşısına çıkan S.K. ve S.K. mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay esnasında otomobilde bulunan bir adet kuru sıkı tabancaya da el konuldu. 


Editör: Ahmet Şen 
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