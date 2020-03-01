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Bu haber 01 Mart 2020 23:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatından Oldu

​Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı.

Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatından Oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
 
 
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun karşı tarafına geçerek takla attı. Kazada, Ali, Medine, Meryem T. ve Medine, Metin, Ahmet ve Yasin S., yaralandı.
 
 
Olay yerine sevk edilirken 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Medine T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatından Oldu
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