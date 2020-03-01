Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Mart 2020 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında Açıklama: Bizimle İlgisi Yok

Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bakır Bostancı yazılı bir açıklama yaparak Ülkü Ocakları’nın Şanlıurfa genelinde düzenlediği herhangi bir yürüyüş programının olmadığına dikkat çekti.

Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında Açıklama: Bizimle İlgisi Yok

Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bakır Bostancı yazılı bir açıklama yaparak Ülkü Ocakları’nın Şanlıurfa genelinde düzenlediği herhangi bir yürüyüş programının olmadığına dikkat çekti.

Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bostancı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Şanlıurfa Ülkü Ocakları’nın organize ettiği hiçbir yürüyüş programı yoktur. Ülkü Ocakları olarak şehitlerimiz adına kuran tilaveti ocağımızda düzenlenmiş olup bundan sonraki faaliyetlerimiz genel merkezimizin talimatları doğrultusunda devam edecektir. Ordumuz ve devletimiz ciddi bir mücadele içerisindedir. Ordumuzun ve devletimizin her daim destekçisi olduğumuzu tekraren yeniliyoruz, Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda devletimizin ve milletimizin çıkarlarına yönelik faaliyetlerde bulunacağımızı tekraren söylüyoruz. 
Allah C.C ordumuzu muzaffer eylesin, bugün ihtiyaç hâsıl olduğunda teşkilatımız ile birlikte en ön safta cepheye yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.


Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında Açıklama: Bizimle İlgisi Yok
Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında Açıklama: Bizimle İlgisi Yok
Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bakır Bostancı yazılı bir açıklama yaparak Ülkü Ocakları’nın Şanlıurfa genelinde düzenlediği herhangi bir yürüyüş programının olmadığına dikkat çekti.
Urfalılar Mehmetçik İçin Ayakta
Urfalılar Mehmetçik İçin Ayakta
Birkaç gün önce İdlib’te şehit olan 33 Mehmetçiğimiz kendi memleketlerinde sonsuzluğa uğurlanırken Türkiye’nin birçok yerinde vatandaşlar gösteriler devam ederken bu zincire Şanlıurfa’da katıldı.
Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasiteyle çalışıyor
Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasiteyle çalışıyor
​Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki gümrük kapısı, tam kapasiteyle çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'de Her Hasta Yılda Kaç Kez Doktora Gidiyor
Türkiye'de Her Hasta Yılda Kaç Kez Doktora Gidiyor
Yapılan son araştırmalara göre Avrupa ülkelerinin doktora gitme sıklığı belli olurken Türklerin yılda ortalama doktora gitme sayısı 9 oldu.
Sputnik Elemanlarına Saldırı Sonrası Peş Peş Açıklamalar
Sputnik Elemanlarına Saldırı Sonrası Peş Peş Açıklamalar
Ankara'da görev yapan sportnik personeline yapılan saldırı sonrası Rusya'dan açıklamalar geldi.
​Karaköprü Kızılay’ı Kırsalda Öğrencilere Yardımda Bulundu
​Karaköprü Kızılay’ı Kırsalda Öğrencilere Yardımda Bulundu
Şanlıurfa Karaköprü Kızılay Şubesi kırsal alandaki çalışmalarına tam hız devam ediyor.
Urfa'da Yol Kenarında Yaralı Halde Bulundu, Tedavi Altına Alındı
Urfa'da Yol Kenarında Yaralı Halde Bulundu, Tedavi Altına Alındı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
Suriyeliler Urfa'yı Terk Ediyor
Suriyeliler Urfa'yı Terk Ediyor
Türkiye’nin mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Şanlıurfa’da mülteciler terminale akın etti.
​Şanlıurfa Gelecek Parti Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
​Şanlıurfa Gelecek Parti Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı Şanlıurfa’da teşkilatlanarak ilk Yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.
​Erdoğan’dan 36 Şehit Sonrası Açıklamalar: 18 bin Göçmen Geçti Kapıları Kapatmayacağız
​Erdoğan’dan 36 Şehit Sonrası Açıklamalar: 18 bin Göçmen Geçti Kapıları Kapatmayacağız
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul milletvekillerine hitap etti. Erdoğan yaptığı açıklamada; “Sınır kapısından 18 bin göçmen geçti. Kapıları kapatmayacağız” dedi.
​Başbuğ: Rusya'ya Boğazları Kapatamayız
​Başbuğ: Rusya'ya Boğazları Kapatamayız
Rusya destekli Esad rejimin TSK’ya yönelik İdlib’deki hain saldırısının ardından Türkiye ve Rusya arasında tansiyon giderek yükseldi. Boğazların kapatılaması konusunda açıklama yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: “Şu anda Rusya'ya boğazları kapatamayız.” dedi.
Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar
Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar
İdlib'deki hava saldırısının ardından Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler iş yerlerini açmadı.
Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında Açıklama: Bizimle İlgisi Yok
Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında Açıklama: Bizimle İlgisi Yok
Son Dakika... Süleymaniye’de 4 Coronavirüs Vakası
Son Dakika... Süleymaniye’de 4 Coronavirüs Vakası
​Siverek’te Silahlı Saldırı: 1 Ölü
​Siverek’te Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Urfalılar Mehmetçik İçin Ayakta
Urfalılar Mehmetçik İçin Ayakta
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:29
Güneş
06:49
Öğle
12:42
İkindi
15:53
Akşam
18:26
Yatsı
19:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿