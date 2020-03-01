Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında Açıklama: Bizimle İlgisi Yok

Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bakır Bostancı yazılı bir açıklama yaparak Ülkü Ocakları’nın Şanlıurfa genelinde düzenlediği herhangi bir yürüyüş programının olmadığına dikkat çekti.Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bostancı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi.Şanlıurfa Ülkü Ocakları’nın organize ettiği hiçbir yürüyüş programı yoktur. Ülkü Ocakları olarak şehitlerimiz adına kuran tilaveti ocağımızda düzenlenmiş olup bundan sonraki faaliyetlerimiz genel merkezimizin talimatları doğrultusunda devam edecektir. Ordumuz ve devletimiz ciddi bir mücadele içerisindedir. Ordumuzun ve devletimizin her daim destekçisi olduğumuzu tekraren yeniliyoruz, Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda devletimizin ve milletimizin çıkarlarına yönelik faaliyetlerde bulunacağımızı tekraren söylüyoruz.Allah C.C ordumuzu muzaffer eylesin, bugün ihtiyaç hâsıl olduğunda teşkilatımız ile birlikte en ön safta cepheye yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.Editör: Ahmet Şen