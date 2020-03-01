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Bu haber 01 Mart 2020 20:08:02 Tarihinde eklenmiştir.

Son Dakika... Süleymaniye’de 4 Coronavirüs Vakası

​Sağlık Bakanlığı, 4 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Son Dakika... Süleymaniye’de 4 Coronavirüs Vakası

Sağlık Bakanlığı, 4 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye’de 3’ü aynı aileden toplam 4 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İran’dan dönen ve karantinya alınan 24 kişiden 4'ünün yapılan testler sonucu Covid 19’a yakalandığının anlaşıldığı kaydedildi. Yapılan Açıklamada ayrıca, Covid 19 bulaştığı tespit edilen kişilerin özel olarak hazırlanmış hastaneye alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.


Ediytör: Ahmet Şen
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Sağlık
Son Dakika... Süleymaniye’de 4 Coronavirüs Vakası
Son Dakika... Süleymaniye’de 4 Coronavirüs Vakası
​Sağlık Bakanlığı, 4 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.
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