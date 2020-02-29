​Şanlıurfa Gelecek Parti Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Gelecek Partisi Şanlıurfa il Başkanlığı Şanlıurfa’da teşkilatlanarak ilk Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi.Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Dr. Abdullah Yeşil yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti; “Bu ülkenin yönetimine katkıda bulunmak amacıyla yeni bir parti kurduk. Bu vesileyle bugünde Şanlıurfa il başkanlığımızı resmi olarak kurmuş bulunmaktayız. Öncelikle İdlip’te ve dünyanın her tarafında şehitlerimize ALLAH’tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını biliyoruz. şehitlerimize de tekrar tekrar rahmet diliyoruz. Arkadaşlar bildiğin gibi Şanlıurfa il teşkilatı cuma günü itibariyle resmi olarak kuruldu. Şanlıurfa valiliğine ve Haliliye ilçe seçim kuruluna evraklarımızı teslim etmiş bulunmaktayız. Tekrar ülkemize ve milletimize ve Şanlı şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Toplantımıza katılan tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve değerli basınımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşkilatımızın Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”Editör: Ahmet Şen