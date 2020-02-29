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Bu haber 29 Şubat 2020 21:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Köylülerin Arazi Tartışması Kanlı Bitti, 1’i Ağır 3 Kişi Yaralı

İki aile arasında önceden başlayan arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Çıkan silahlı, taş ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

​Köylülerin Arazi Tartışması Kanlı Bitti, 1’i Ağır 3 Kişi Yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Mermer Mahallesine bağlı Hamuryazar mezarasında yaşandı. 


 

Arazi Tartışması Yeniden Alevlendi

Önceden aralarında arazi yüzünden husumet bulunan iki aile, tekrar mezrada yan yana gelince tartışmaya başladı. Tartışamaya aile fertleri dahil olunca bir anda silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi silahla ateş edilmesi nedeniyle kendisine isabet eden kurşundan dolayı ağır yaralanırken, diğer iki kişi ise taş ve sopayla yaralandı. 



 

Köyde Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri her iki grubu sakinleştirmek için yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
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