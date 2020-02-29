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Bu haber 29 Şubat 2020 17:24:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokak Ortasında Kadını Silahla Vurdular

Bir kadın, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla vurularak yaralandı.

​Sokak Ortasında Kadını Silahla Vurdular

Edinilen bilgiye göre, olay, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Karaoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde Zubeyde D. Karaoğlu Sokak üzerinde motosiklet ile gelen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile ayağından yaralanan kadın, Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



 

Adana’dan gelen Şahıs Kızımı Rahatsız Ediyordu

Yaralı kadının babası Halil D. , “Adana’dan Kozan’a gelen bir şahıs kızımı rahatsız ediyordu. Daha önce 5 defa emniyete giderek bu şahıstan şikayetçi olduk. Bugün de bu olayı gerçekleştirdiğini düşünüyorum” diye konuştu.



 

Vurulan Kadının Hayati Tehlikesi Yok

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma sürerken, Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Zübeyde D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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