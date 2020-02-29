​Ülke Yastayken Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Öpüşme Videosu Yayınladı

Şeyma Subaşı Şehit Haberlerine Aldırmadan, Sevgilisiyle Öpüştü

Biz Evde Yemek Yemeye Utanıyoruz

Acun Ilıcalı ile olan evliliği ile gündeme gelen ve sık sık yurtdışı gezileri yapıp lüks hayat yaşayan Şeyma Subaşı, ülkemiz yastayken sosyal medya hesabından yayınladığı video tepkilere neden oldu.Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra Ünlü DJ Guido Siena ile aşk yaşayan Subaşı, 36 şehidimizin haberini aldığımız ve ülkece yasa boğulduğumuz günde İtalyan sevgilisi ile öpüşme videosu yayınladı. Duyarsız kadına sosyal medyadan tepkiler yağdı. Ünlü ve ünsüz olmak üzere birçok kişinin izleyip çılgına döndüğü videoya bir tepki de Demet Akalın’dan geldi.Birçok sanatçı ve şarkıcı gibi konser ve etkinliklerini şehit haberlerinden sonra iptal eden Demet Akalın, Şeyma Subaşı’nın öpüşme videosuna ateş püskürdü. Akalın, “"Biz evde yemek yemeye utanırken öpüşürken gezerken story atanlar var... Bugünki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı. İnsanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim...'' ifadelerine yer verdi.Bizim Şehitlerimiz Var Şeyma Subaşı Sevgilisiyle ÖpüşüyorEditör: Ahmet Şen