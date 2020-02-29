​Erdoğan’dan 36 Şehit Sonrası Açıklamalar: 18 bin Göçmen Geçti Kapıları Kapatmayacağız

18 Bin Göçmen Geçti, Kapıları Kapatmayacağız

Kapıları Açalım Size 100 Milyon Avro Vereceğiz

Asıl Hedef Türkiye’dir

2 Bin 100’den Fazla Rejim Askeri Öldürüldü

Putin’e Sizin Orada Ne İşiniz Var Dedim

Suriye Halkı Bitti Demeden Çıkmayacağız

Petrol Derdimiz Yok, Sınırlarımızı Güvence Altına Alıyoruz

Erdoğan: Milletimizin Başı Sağ Olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’te 36 askerimizin şehit düşmesinin ardından İstanbul Milletvekillerine hitap etti. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'na katılan Erdoğan, gündem ile ilgili çeşitli yorumlarda bulundu.İşte Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğimiz 36 şehidimizden sonra yaptığı açıklamalardan başlıklar;“Dün kapıları açtık. Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugün de 20-25 bin olur herhalde. Biz bu süreçte bu kapıları kapatmayacağız” dedi.“Merkel'e dedim ki sizin bana daha önce büyük rakamlarla verilmiş sözünüz var.25 milyon avro vereyim dedi. Para verilmedi. Merkel'e söyledim: Biz kapıları açalım, mültecileri size gönderelim. Size 100 milyon avro vereceğiz dedim. 3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz.”“Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Türkiye’dir. Suriye’de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye’ye çevirecektir. Suriye’yi fiilen bölenlerin Türkiye’nin bütünlüğüne göstereceğini düşünmek gafletten ötedir."“Şu ana kadar 2 bin 100'den fazla rejim askeri öldürüldü, 94 tank, 37 obüs, 28 çnra, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gerek imha edildi.”“Dün sayın Putin’e de söyledim ‘sizin orada ne işiniz var’ üst kuracaksanız yine kurun ama şu an oradan çekilin bizi rejimle baş başa bırakın. Biz çekildik diyemiyorlar. Menfaatleri nedir çözebilmiş değiliz.”“Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok”“Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.”“20 günlük harekat boyunca vermiş olduğumuz şehitlerin ailelerine şahsım, milletim adına baş sağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun diyorum.”Editör: Ahmet Şen