​Erdoğan’dan 36 Şehit Sonrası Açıklamalar: 18 bin Göçmen Geçti Kapıları Kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’te 36 askerimizin şehit düşmesinin ardından İstanbul Milletvekillerine hitap etti. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'na katılan Erdoğan, gündem ile ilgili çeşitli yorumlarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğimiz 36 şehidimizden sonra yaptığı açıklamalardan başlıklar;
18 Bin Göçmen Geçti, Kapıları Kapatmayacağız“Dün kapıları açtık. Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugün de 20-25 bin olur herhalde. Biz bu süreçte bu kapıları kapatmayacağız” dedi.
Kapıları Açalım Size 100 Milyon Avro Vereceğiz“Merkel'e dedim ki sizin bana daha önce büyük rakamlarla verilmiş sözünüz var.25 milyon avro vereyim dedi. Para verilmedi. Merkel'e söyledim: Biz kapıları açalım, mültecileri size gönderelim. Size 100 milyon avro vereceğiz dedim. 3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz.”
Asıl Hedef Türkiye’dir“Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Türkiye’dir. Suriye’de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye’ye çevirecektir. Suriye’yi fiilen bölenlerin Türkiye’nin bütünlüğüne göstereceğini düşünmek gafletten ötedir."
2 Bin 100’den Fazla Rejim Askeri Öldürüldü“Şu ana kadar 2 bin 100'den fazla rejim askeri öldürüldü, 94 tank, 37 obüs, 28 çnra, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gerek imha edildi.”
Putin’e Sizin Orada Ne İşiniz Var Dedim“Dün sayın Putin’e de söyledim ‘sizin orada ne işiniz var’ üst kuracaksanız yine kurun ama şu an oradan çekilin bizi rejimle baş başa bırakın. Biz çekildik diyemiyorlar. Menfaatleri nedir çözebilmiş değiliz.”
Suriye Halkı Bitti Demeden Çıkmayacağız“Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok”
Petrol Derdimiz Yok, Sınırlarımızı Güvence Altına Alıyoruz“Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.”
Erdoğan: Milletimizin Başı Sağ Olsun“20 günlük harekat boyunca vermiş olduğumuz şehitlerin ailelerine şahsım, milletim adına baş sağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun diyorum.”
Editör: Ahmet Şen
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