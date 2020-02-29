Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Şubat 2020 13:15:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Şehit Sayısı Arttı

İdlib’de yapılan hain saldırı sonrası 33 şehidimizin olduğu duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında şehit sayısının arttığını ifade etti.

​Son Dakika! Şehit Sayısı Arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı açıklamada Şehit sayısının 36'ya yükseldiğini açıkladı.



 

Şehit Sayısı 36 Oldu

Erdoğan, yaptığı açıklamada; "Şehit düşen her evladımızın acısı yüreğimizi dağlıyor. Bin yıldır bu topraklarımızı vatanımız kılmak için yürüttüğümüz mücadeleyi verdiğimiz sayısız şehitler kervanına bunu da ilave etmemiz gerekiyor. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 36'ya çıktı. 20 günlük harekat boyunca vermiş olduğumuz şehitlerin ailelerine şahsım, milletim adına baş sağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun diyorum" dedi.



Editör: Ahmet Şen 



Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şehitlerimize yaptığı Yorumla Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Polisin Yakalaması An Meselesi
Şehitlerimize yaptığı Yorumla Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Polisin Yakalaması An Meselesi
Sosyal medyada Sibel Mengu adlı sosyal medya kullanıcısının şehitlerimizin haberine yaptığı yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şahı, 33 şehidimizle ilgili "Umarım hepsi Kürt kökenlidir. Hiç değilse içim yanmaz" yazarak sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Bu çirkin yorumun ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne şikayet yağdı
​Son Dakika! Şehit Sayısı Arttı
​Son Dakika! Şehit Sayısı Arttı
İdlib’de yapılan hain saldırı sonrası 33 şehidimizin olduğu duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında şehit sayısının arttığını ifade etti.
Köpekleriniz Gömmeye Gittiniz Diyen Şahsa Özel Harekatlı Gözaltı
Köpekleriniz Gömmeye Gittiniz Diyen Şahsa Özel Harekatlı Gözaltı
İdlib'de 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından yaptığı skandal paylaşım ile sosyal medyayı ayağa kaldıran şahıs Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.
​22 yaşındaki genç otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
​22 yaşındaki genç otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
22 yaşındaki genç, park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.
​Şehitlerle İlgili Provokatif Paylaşım Yapan Şahıs Gözaltında
​Şehitlerle İlgili Provokatif Paylaşım Yapan Şahıs Gözaltında
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İdlib'deki saldırıya yönelik sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
​İdlib’de Bir Saldırı Daha! 1 Şehit, 2 Yaralı
​İdlib’de Bir Saldırı Daha! 1 Şehit, 2 Yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Urfa'da Güvercin Kavgası Yaralılar Var
Urfa'da Güvercin Kavgası Yaralılar Var
​Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde güvercin meselesi yüzünden 2 aile arasında kavga meydana geldi. Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu
TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu
Önceki gece TSK'ya ait konvoya hava saldırı düzenleyen katil Esed'e bağlı rejim unsurlar 33 askerimizi şehit etmişti.
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
Önceki gün Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda polis noktasını geçerken tek taraflı trafik kazası meydana gelmişti.
İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
GAP'ta 2 Milyon 704 Bin Dekar Arazi Sulamaya Açıldı
GAP'ta 2 Milyon 704 Bin Dekar Arazi Sulamaya Açıldı
Son 17 yılda GAP'la birlikte 2 milyon 704 bin dekar arazi sulamaya açıldı.
​Şanlıurfa’da Koronavirüs Mücadelesi! Şehir Dezenfekte Ediliyor
​Şanlıurfa’da Koronavirüs Mücadelesi! Şehir Dezenfekte Ediliyor
​Ülke Yastayken Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Öpüşme Videosu Yayınladı
​Ülke Yastayken Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Öpüşme Videosu Yayınladı
Şehitlerimize yaptığı Yorumla Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Polisin Yakalaması An Meselesi
Şehitlerimize yaptığı Yorumla Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Polisin Yakalaması An Meselesi
​Erdoğan’dan 36 Şehit Sonrası Açıklamalar: 18 bin Göçmen Geçti Kapıları Kapatmayacağız
​Erdoğan’dan 36 Şehit Sonrası Açıklamalar: 18 bin Göçmen Geçti Kapıları Kapatmayacağız
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:31
Güneş
06:50
Öğle
12:42
İkindi
15:53
Akşam
18:25
Yatsı
19:39
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿