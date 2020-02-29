Şehitlerimize yaptığı Yorumla Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Polisin Yakalaması An Meselesi

Şehitlere Rahmet Mesajına Gelen Yorum Tepkilere Neden Oldu

"Umarım Hepsi Kürttür"

Sibel Mengu Tepkilerden Sonra Hesabını Kapattı

İdlib’de 33 askerimizin şehit olmasından sonra yasa boğulan Türkiye’de yaptığı karşıt yorumlarla tepkileri üzerlerine çeken vicdan yoksunu kullanıcılar da var.Bu vicdan yoksunu şahıslardan biri de Sibel Mengu isimli şahıs! Sosyal medyada, şehit haberlerinden sonra sosyal medya kullanıcılar üzüntülerini dile getirdikleri milyonlarca yazı yazdı. Bu üzüntü mesajlarından bir tanesi olan “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Dualarımız Mehmetçik ile” mesajına gelen bir yorum ise tepkilere neden oldu.Sibel Mengu isimli sosyal medya kullanıcısı, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Dualarımız Mehmetçik ile” mesajına “Umarım hepsi Kürt kökenlidir. Hiç değilse içim yanmaz” şeklinde cevap verdi. Sibel Mengu isimli kullanıcısının bu yorumu sosyal medya kullanıcılarını ayapa kaldırırken, yapılan yorum Emniyet Genel Müdürlüğüne şikayet edildi.Haddinden fazla ırkçılık içeren bu mesaja bir çok kullanıcının ortak yanıtı “Türk ve Kürt kardeştir. Kimse aramıza nifak tohumu sokamaz” şeklinde yorumlar gelirken, Sibel Mengu isimli sosyal medya kullanıcısı gelen yorumların ardından hesabını kapattı. İşte gösterilen tepkilerden bazıları;Editör: Ahmet Şen