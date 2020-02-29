Köpekleriniz Gömmeye Gittiniz Diyen Şahsa Özel Harekatlı Gözaltı

TikTok’ta “köpeklerinizi Gömmeye Mi Gittiniz” dedi

Şehitlere Dil Uzatan Şahıs Yakalandığında Ağladı

İdlib'de 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye video paylaşan şahıs Özel Harekat tarafından gözaltına alındı.TikTok'ta çeşitli videolar çekerek şehitlerimize dil uzatan şahıs dün akşam saatlerinde sosyal medyada büyük tepkiyle yaratan bir video yayaınladı. Görüntülerin üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu emniyet genel Müdürlüğüne şikayet etti.Şikayetlerin üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Özel Harekat Polisleri şahsın evine baskın yaparak gözaltına aldı. Gözaltına aldığı sırada çekilen videoda şehitlerimize çirkin şekilde sözler sarf eden şahısın ağladığı görüldü.Editör: Ahmet Şen