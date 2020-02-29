​İran’da Hastane Yangını! Korona Virüslü Hastaları Diri Diri Yaktılar

Hastanede 10 Virüslü Hasta Vardı

Tüm dünyayı yavaş yavaş etkisi altına alan Koronavirüs son olarak İran’da görüldü. Vakaların hızla arttığı İran’da devlet görevlileri ve hatta milletvekillerinin de virüsü yakalandığı iddia edilmişti.Edinilen son bilgilerde, iran’da virüs görülen hastane, içindeki 10 korona virüs hastası ile birlikte diri diri yakıldığı iddia edildi. Görüntülerde hastaneden alevler yükselirken hastane çevresindeki insanlar yangını cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı.Editör: Ahmet Şen