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Bu haber 29 Şubat 2020 11:24:48 Tarihinde eklenmiştir.

​İran’da Hastane Yangını! Korona Virüslü Hastaları Diri Diri Yaktılar

İran’da Koronavirüs görülen hastane içindeki hastalarla beraber diri diri yakıldı.

​İran’da Hastane Yangını! Korona Virüslü Hastaları Diri Diri Yaktılar

Tüm dünyayı yavaş yavaş etkisi altına alan Koronavirüs son olarak İran’da görüldü. Vakaların hızla arttığı İran’da devlet görevlileri ve hatta milletvekillerinin de virüsü yakalandığı iddia edilmişti.


 

Hastanede 10 Virüslü Hasta Vardı

Edinilen son bilgilerde, iran’da virüs görülen hastane, içindeki 10 korona virüs hastası ile birlikte diri diri yakıldığı iddia edildi. Görüntülerde hastaneden alevler yükselirken hastane çevresindeki insanlar yangını cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı.






Editör: Ahmet Şen 
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