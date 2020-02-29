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Bu haber 29 Şubat 2020 09:29:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Başbuğ: Rusya'ya Boğazları Kapatamayız

Rusya destekli Esad rejimin TSK’ya yönelik İdlib’deki hain saldırısının ardından Türkiye ve Rusya arasında tansiyon giderek yükseldi. Boğazların kapatılaması konusunda açıklama yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: “Şu anda Rusya'ya boğazları kapatamayız.” dedi.

​Başbuğ: Rusya'ya Boğazları Kapatamayız

Türkiye'nin bundan sonraki süreçte atacağı adımlar da gündeme geldi. Bu kapsamda ‘Boğazları Rus gemilerine kapatılma' ihtimali üzerine tartışmalar yaşanırken; Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyu değerlendirdi.



 

Savaş İlan Edilirse Boğazlar Kapatılır

Başbuğ, “Boğazları kapatma adımı, uluslararası anlaşmalar gereği Boğazları kullanan ülkelere savaş ilan edilmesi durumunda uygulanabilir. Şu an bizim bu saldırıyla ilgili adres gösterdiğimiz yer Suriye rejimi. Her ne kadar Rusya dolaylı olarak rejimi desteklese de karşımızda rejim var ve biz Esad rejiminin saldırıları sonucunda kayıp yaşadık. Dolayısıyla Rusya'ya Boğazları kapatmak mümkün değil” dedi.



 

Mültecilerin Avrupa’ya Gitmesi Olayı Büyütecek

Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin engellenmesini de değerlendiren Coşkun Başbuğ şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Kapıları açarım' ikazının ete kemiğe büründüğünü gördük. Çok doğru bir hamle. Bunu çoktan yapmalıydık. Yunanistan şu an alarma geçti. Mültecilerin Avrupa'ya gitmesi olayı daha da büyüyecek ve kısa bir sürede Avrupa'nın diğer başkentlerinde de hissedilecek. Mülteci akını sebebiyle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin Türkiye'nin başından beri davet ettiği sürece koşarak geldiklerini göreceğiz.





Editör: Ahmet Şen 
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​Başbuğ: Rusya'ya Boğazları Kapatamayız
​Başbuğ: Rusya'ya Boğazları Kapatamayız
Rusya destekli Esad rejimin TSK’ya yönelik İdlib’deki hain saldırısının ardından Türkiye ve Rusya arasında tansiyon giderek yükseldi. Boğazların kapatılaması konusunda açıklama yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: “Şu anda Rusya'ya boğazları kapatamayız.” dedi.
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