​Şehitlerle İlgili Provokatif Paylaşım Yapan Şahıs Gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İdlib'deki saldırıya yönelik sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gerçeğe Aykırı Paylaşım YaptıCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak paylaşım yapan 1 şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Editör: Ahmet Şen
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